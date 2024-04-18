برنامج الأهلي في الجزائر استعدادًا لكأس الكؤوس لليد

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي المتواجدة حاليا في دولة الجزائر، الاستعداد لخوض منافسات كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي والتي تستضيفها الجزائر.

ويؤدي الفريق تدريبات بدنية صباحا في الجيم وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز.

‏‎ ويعقد المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الثالثة عصرًا، ثم يتجه الفريق لخوض المران الثاني في تمام السابعة مساء على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران.

ونجح «رجال يد الأهلي» في التتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21، بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

سيف هاني: أغلقنا صفحة السوبر الإفريقي استعدادًا لكأس الكؤوس

أكد سيف هاني، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن النادي أغلق صفحة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، وبدأ الاستعداد سريعا لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وقال سيف هاني، إن لاعبي الفريق أنهوا احتفالات الفوز بلقب السوبر الإفريقي، رغم أنها البطولة الأهم في الموسم، في ظل تأهل الفائز بها لبطولة العالم للأندية، من أجل التركيز على بطولة كأس الكؤوس التي تمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

واختتم سيف هاني بأن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي يعد حافزا قويا للفريق للمنافسة بكل قوة على كل البطولات.

ويبدأ الأهلي منافسات كأس الكؤوس الأفريقية غدا الجمعة بمواجهة فريق عين التوتة الجزائري في تمام الساعة السابعة مساء على صالة ميلود هدفي.

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