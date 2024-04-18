ضيف: الأهلي أقوى المرشحين للقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن ضيف المدير الفني لفريق أمل البليدة الجزائري أن فريق الطائرة بالنادي الأهلي يعتبر المرشح الأقوى للمنافسة على ‏لقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.‏

وأوضح أن بعثة فريقه تشعر بسعادة كبيرة بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، وأثنى على حسن الاستقبال وتوفير كل ما يلزم منذ ‏اليوم الأول لانطلاق المنافسات.‏

وأشار المدير الفني للفريق الجزائري إلى أن فريقه قدم عرضا قويا أمام السجون الكيني، وأنه سعيد للغاية بأداء اللاعبين وقدرتهم ‏على تحقيق الفوز في مواجهة فريق يملك عناصر مميزة للغاية.‏

وأضاف أن فريقه حقق مكاسب فنية عديدة بالاحتكاك بمدارس قوية في الكرة الطائرة، متمنيا أن تشهد الفترة القادمة منافسة فريقه ‏على اللقب.

لاعب الأهلي: بخطوات ثابتة نحو اللقب

أحمد صلاح، لاعب فريق رجال طائرة النادي الأهلي أكد أن النادي يسير بخطوات ثابتة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي، بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات حتى الآن، وأن هدفهم هو استعادة اللقب الإفريقي والاحتفال مع جماهير الأهلي.

وتابع: « بدأنا البطولة بشكل جيد، ونعمل بكل قوة من أجل الفوز بباقي المباريات والتتويج بالبطولة في النهائي وخبرات اللاعبين هي سلاحنا في البطولة».

وأضاف: «أمامنا مباراة أخيرة في دور المجموعات مع الأسهم الكيني، ثم نبدأ الاستعداد للأدوار الإقصائية للبطولة، وسنبذل أقصى جهدنا لحصد اللقب».

وشدد أحمد صلاح على أن الفريق بالكامل يركز على التتويج باللقب الإفريقي من أجل الوفاء بتطلعات الجماهير.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على الإسمنت الإثيوبي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

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