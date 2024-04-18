كولر يجهز مفاجأة لـ مازيمبي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي لمازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الكونغو، على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة القادمة.

اقرأ أيضًا: شوبير يكشف سبب فشل انضمام سفيان رحيمي لـ الاهلي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر ينوي تعديل طريقة لعبه لأول مرة، حيث سيلعب بلاعب ليبرو في مباراة مازيمبي المقبلة، سواء بالدفع به خلف المدافعين أو أمامهم؛ وذلك لرغبته في التأمين الدفاعي، وعدم تلقيه أي أهداف في مباراة الذهاب”.

وأضاف: “كولر لن يلعب مباراة مفتوحة أمام مازيمبي، خصوصًا وأن الظروف في الكونغو من التوقيت وملعب المباراة لا يساعدان على ذلك”.

واختتم: “كولر خايف على وسام أبو علي خاصة أنه عائد قريبًا من إصابة صعبة، لذلك لن يدفع به في التشكيل الأساسي لمباراة مازيمبي القادمة”.

وتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي ربع النهائي، فيما تأهل مازيمبي لنصف النهائي عقب الإطاحة بفريق بترو أتليتكو الأنجولي.