شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تكرّم موهبة السباحة يوسف عليوة لحصوله على 4 ميداليات فى بطولة منطقة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم، اليوم، مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، حفلاً لتكريم الناشئ يوسف عليوة، أحد المواهب البارزة فى السباحة بأندية سيتى كلوب، وذلك بعد إحرازه 4 ميداليات في بطولة منطقة الجيزة.

وأشار الدكتور مصطفى عزام إلى أن تكريم يوسف عليوة يأتي في إطار مبادرة سيتي كلوب "ابني بطل" إحدى المبادرات الرياضية المنبثقة عن استراتيجية مجموعة سيتي كلوب في المجال الرياضي، والتي ترتكز على بناء قاعدة رياضية من الناشئين في جميع الألعاب بكل محافظات مصر لخدمة المنتخبات الوطنية والمستوى الأول في المستقبل القريب.

كما وجه رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب التحية لأسرة سباح المستقبل، مؤكداً تفعيل سياسة المجموعة مع أبنائها بتحمل تكاليف إعدادهم بإعادة كافة الرسوم المالية التي سبق دفعها تشجيعا للنشء على المضي في طريق البطولات.

جاء التكريم بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة المشرف على النشاط الرياضي والكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع كرة القدم والكابتن محمد مصطفى نائب رئيس قطاع النشاط الرياضي والكابتن طارق لبيب رئيس جهاز السباحة ومساعده الدكتور محمد مسعد والكابتن وليد حسونة المدير الفني للسباحة بفرع النادي في طنطا التي ينتمي إليها بطل المستقبل.

وكان الناشئ يوسف أحمد مجدي عليوة قد أحرز الميدالية الذهبية في بطولة الجيزة الشتوية للسباحة في سباق 50 متر حرة تحت 13 سنة ، وميداليتين فضيتين في سباقي 100 متر فراشة و50 مترا ظهر، اضافة إلى برونزية سباق 50 متر فراشة للمرحلة العمرية نفسها.



