شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله يكتب: أحمد سليمان وأكذوبة حب الكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر يظهر أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك، ليخطف الأنظار إليه بغض النظر عن الأفعال التى يقوم بها، ولكن المهم أن يكون فى دائرة الضوء الذى غاب عنه فترات كبيرة وبالتحديد بعد انتهاء مشواره مع جهاز حسن شحاتة فى الفترة الذهبية بالتتويج بـ3 ألقاب فى أمم أفريقيا.

ويضع أحمد سليمان، منذ ذلك التاريخ، مصلحته الشخصية فوق أى اعتبار، فدخل فى خصومات ومناوشات مع العديد من الشخصيات ليظل موجودا على الساحة، حتى تحقق له ما أرد بالنجاح فى انتخابات الزمالك الماضية.

وعلى الرغم من أن أحمد سليمان كان يطمح أن يكون الرجل الأول فى ميت عقبة، لكن بعد فشله فى الحصول على ذلك الشرف فى الانتخابات السابقة، قرر التراجع خطوة للخلف، ودخل ضمن قائمة حسين لبيب فى الانتخابات الماضية ليصل إلى مبتغاه ويكون ضمن مجلس إدارة الزمالك.

ولكن أحمد سليمان اتخذ طريقا مغاير لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الذى يحاول ويجاهد من أجل إعادة الزمالك إلى منصات التتويج فى كل الألعاب، ويبحث فى كل الدروب عن رفعة الزمالك، لكن أحمد سليمان الذى يرفع دائما شعار "حب الكيان" ما يقوم به فى مجلس الزمالك لا يتماشى مع ذلك الشعار، مستغلا تواجده فى إحدى القنوات مقابل أجر كبير لإفشاء أسرار الزمالك وقرارات مجلسه فى القناة التى يعمل بها دون وضع أى اعتبار لمصالح الزمالك.

ويعمل دائما أحمد سليمان لأخذ اللقطة، بغض النظر عن العمل المؤسسى أو "حب الكيان" الذى يفرض عليه الانصياع وراء قرارات المجلس، والذى أبلغه أكثر من مرة للكف عن هذه التصريحات والإعلان عن القرارات، إلا من خلال قناة الزمالك، لكن سليمان ماضٍ فى مسيرته ليتصدر اسمه عناوين الأخبار والصحف والقنوات.

ورغبة فى مواصلة الظهور وأخذ اللقطة، طلب إسناد ملف الصفقات والتدعيمات له ليخرج علينا من حين لآخر بصفقة يسعى لتضخيمها بأى شكل حتى لو كان الفريق لا يستفيد منها، حيث تعاقد مع 11 صفقة قبل تعاقد النادى مع البرتغالى جوزيه جوميز، ليكون صاحب القرار فى التدعيمات، والنتيجة وجود صفقات بملايين لا يستفيد منها النادى مثل زياد كمال الذى تعاقد معه فى صفقة قياسية لم نسمع مثلها من قبل مقابل 30 مليون جنيه، وعلى سبيل الإعارة بالإضافة إلى وجود بند يسمح لإنبى ببيع اللاعب فى أى وقت دون الرجوع للزمالك، وهو ما يهدر حق الزمالك فى اللاعب ورغم هذه البنود لم يظهر اللاعب مع الزمالك إلا دقائق معدودة، بالإضافة إلى الفلسطينى ياسر حمد ومحمد عاطف ومهاب ياسر وموتيابا الذين لم يظهروا حتى الآن سوى دقائق معدودة.

حب الظهور وصدارة المشاهد آفة يعانى منها البعض، وأحمد سليمان موجود فى مجلس يعمل ويجتهد وهمه دائما رفعة الزمالك ولا يفكرون مثل تفكيره فى الظهور، فهو استفاد منهم فى تحقيق النجاح الذى كان يحلم به، ولكن إذا واصل ما يقوم به سيكون النقطة السوداء في هذا المجلس.