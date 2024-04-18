شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز فتوح للمشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة دريمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة تجهيز أحمد فتوح لاعب الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، فى ظل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وخضع أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى فحوصات طبية أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية، وهو ما يحتاج إلى تأهيله، حتى يكون جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض.

وتعرض أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، لشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الأهلى التى جمعتهما مساء الاثنين الماضى في مسابقة الدوري، وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين لهدف، مما دفع الجهاز الفنى لاستبداله بين شوطى المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.