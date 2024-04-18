شكرا لقرائتكم خبر عن العربى وزهران يتأهلان إلى نهائيات كأس العالم للجمباز الفنى الدوحة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل لاعب منتخبنا الوطنى عُمر العربى إلى نهائيات منافسات جهاز الحلق خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني (الدوحة) 2024، وحصل العربى على المركز الثامن فى التصفيات على جهاز الحلق وتأهل لنهائيات في بطولة كأس العالم الدوحة.

كما تأهل بطل منتخبنا الوطني علي زهران إلى نهائيات منافسات جهاز الحلق خلال فعاليات بطولة كأس العالم، وجاء زهران فى المركز الخامس على جهاز الحلق وتأهل لنهائيات في بطولة كأس العالم الدوحة.

قدم لاعبو منتخب مصر أداء رائعا خلال التصفيات والتأهل إلى نهائيات البطولة غدًا الجمعة 19 أبريل بدولة قطر.

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفنى رجال وآنسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 17 حتى 20 أبريل الجارى المقامة حاليا فى العاصمة القطرية الدوحة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



ويمثل منتخب مصر للرجال..

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عمر الشبكي

مصطفي أحمد

المدرب:

الكابتن/عرفات أحمد

المدير الفني

الكابتن/ جمال مطر

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود

جودي عبدالله

شمس علي

المدربة:

الكابتن/ رضوي الجوهري

المدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية وبعدها اذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.