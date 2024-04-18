بيراميدز يعلن برنامجا جديدا بالتعاون مع نادي بنفيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز إطلاق أول برنامج تعليمي لمدربي كرة القدم، خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع نادي بنفيكا البرتغالي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الناديين.

وكشف نادي بيراميدز، خلال مركزه الإعلامي، إقامة البرنامج التدريبي أيام 2 و3 و4 من شهر مايو المقبل، والتي سيحاضر فيها مجموعة كبيرة من المحاضرين العالميين.

ومن المقرر أن يكشف نادي بيراميدز عن مزيد من تفاصيل البرنامج التدريبي وطريقة الحجز قريبا، علما بأن العدد المتاح للحضور سيكون محدودا.

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