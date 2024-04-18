"بخطاب رسمي".. تحرك عاجل من الأهلي لحضور جماهيري كامل في المدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، خطابًا رسميا خلال الساعات الماضية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق الأهلي المحلية والإفريقية.

وذلك بدءًا من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على استاد القاهرة في إياب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد النادي الأهلي خلال موقعه الرسمي، أن الخطاب أوضع التقدير الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات، وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي بعد غد السبت، على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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