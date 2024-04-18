أشعة جديدة.. طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة إمام عاشور ومروان عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد جاب طبيب الفريق الأول للنادي الأهلي، تطورات، إصابة ثنائي الفريق الأحمر، إمام عاشور ومروان عطية، وموقفهم من العودة للملاعب مرة أخرى.

وأجرى أمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف فيما يعاني مروان عطية من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأحمر، إن الثنائي؛ إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي وسيخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وأوضح أن حسين الشحات، يواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

جدير بالذكر، أن الأهلي يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي بعد غد السبت، على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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