كل ما تريد معرفته عن مصابى الأهلى وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية

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القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الأهلى من غيابات كثيرة قبل مواجهة مازيمبى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا عصر السبت المقبل، بعدما توجهت البعثة الحمراء عصر اليوم إلى الكونغو لخوض تلك المواجهة الصعبة.

ويغيب عن رحلة الأهلى إلى الكونغو 6 لاعبين بسبب الإصابات وهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية، حيث يحاول الجهاز الفنى تجهيز البعض منهم لموقعة الإياب أمام بطل الكونغو يوم 26 أبريل الجارى.

وقال أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن بيرسى تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التى تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف أن بيرسى تاو كان يعانى من آلام فى الكاحل تسببت فى ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجى، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.

وأوضح طبيب الفريق أن الثنائى إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجى، ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل؛ للاطمئنان على حالتهما.

وأجرى إمام عاشور جراحة بعد إصابته بخلع ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف، فيما يعانى مروان عطية من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وبالنسبة لحسين الشحات فيواصل أداء برنامجه العلاجى فى الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعانى من إصابة بشرخ فى عظمة الوجه.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وكان فى استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

وفيما يخص محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات فإن غيابهم سيستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وإن كان هناك محاولات لتجهيز عاشور لمواجهة الإياب أمام مازيمبي ولكن فرصه ضئيلة للغاية. بينما هناك أكثر من لاعب لديهم فرصة في اللحاق بمباراة الإياب مثل اليو ديانج وياسر إبراهيم ومروان عطية.

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعبا في رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عصر السبت المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى الكونغو كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي، محمود كهربا.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية.