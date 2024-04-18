شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لصرف مكافأة للاعبين بعد الفوز على الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لصرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق، خلال الساعات المقبلة بعد الفوز على الأهلى فى القمة التى جمعت الفريقين الاثنين الماضى.

يذكر أن الزمالك فاز على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتى أقيمت باستاد القاهرة، وسجل هدفى الزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى ، بينما سجل للأهلى أحمد عبد القادر.

وعقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني على هامش مران الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ووجه رئيس النادي الشكر للاعبين بعد الفوز على الأهلي في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، وقدرتهم على إسعاد الجماهير، كما أشاد بالروح القتالية للاعبين في اللقاء، وأكد في حديثه للاعبين أنهم يصنعون تاريخاً جديداً لنادي الزمالك.