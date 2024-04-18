الاهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة في مباراة الإياب أمام مازيمبي

أرسلت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات الماضية.

وطلب الاهلي في الخطاب بالسماح له بالحضور الجماهيري الكامل للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق الكرة الأول المحلية والإفريقية.

وذلك بدءًا من مواجهة مازيمبي الكونغولي، لي إطار منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المحدد له يوم الجمعة الموافق 26 إبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي.

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وشدد النادي الاهلي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات، وما تبذله من جهد في هذا الشأن.

وأكد على استعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح الحضور الجماهيري المطلوب والذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

ويواجه الأحمر نظيره الكونغولي، يوم السبت الموافق 20 أبريل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.