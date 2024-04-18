"ننتظر الجماهير".. رسالة مدرب سلة الأهلي قبل بطولة الدوري الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي، مشيرا إلى أن الفريق جاهزا للحفاظ على اللقب.

وقال بوش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الفريق جاهزا للحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي bal، والفريق يعيش حالة عالية من التركيز الشديد وجاهزا تماما لضربة البداية أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي".

وأضاف: "نسعى للحفاظ على اللقب والتتويج مرة أخرى بالبطولة، وقمنا بالعديد من التدعيمات خلال الفترة الأخيرة، ودائما ما تكون ضربة البداية صعبة ولكن لدينا إصرار كبير لتحقيق الفوز".

واختتم: "نسعى لتحقيق الفوز ونحترم جميع المنافسين، وفي نفس الوقت نبحث دائما عن الفوز دون النظر إلى المنافس، وننتظر جماهير الأهلي لدعم الفريق، للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وجودهم في المدرجات دافعًا كبيرًا للاعبين لتحقيق الفوز في جميع المباريات، والتأهل إلى نهائيات البطولة التي تقام في رواندا".

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