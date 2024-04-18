"19 مباراة".. كولر يطارد رقم جوزيه التاريخي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، إلى مواصلة نتائجه المميزة رفقة النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويطارد كولر خلال هذه المباراة رقماً تاريخياً، حيث في حال الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء السبت أمام مازيمبي سواء بالهزيمة أو التعادل، سيعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه، برصيد 19 مباراة متتالية دون تلقى أي هزيمة، وتعد أطول سلسلة لا هزيمة يحققها المارد الأحمر.

ويذكر أن آخر هزيمة تلقاها المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، كانت أمام صن داونز الجنوب أفريقي في 11 مارس 2023، في نسخة العام الماضي.

وخاض كولر مع الأهلي بعد هذه المباراة 18 لقاء في البطولة حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وحضر التعادل في 5 لقاءات.