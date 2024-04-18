"تهرب تاو وأشعة لإمام عاشور".. طبيب الأهلي يكشف موقف مصابي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تهرب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق، من المشاركة في المباريات، بالإضافة إلى موقف مصابي الفريق.

وقال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن بيرسي تاو تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأضاف: "بيرسي تاو كان يعاني من آلام في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية".

وعن موقف ياسر إبراهيم، قال: "اللاعب سيبدأ النزول التدريجي للتدريبات، من يوم الإثنين المقبل ولكن موقفه لم يتضح بعد من خوض مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد مازيمبي يوم 26 ابريل الجاري".

وواصل عن مروان عطية: "لاعب الوسط سوف يخضع لأشعة يوم الأحد المقبل، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية".

وأوضح أن إمام عاشور ومحمد الشناوي، يخضعان لأشعة جديدة الأسبوع المقبل طبقاً للبرنامج الموضوع لهم، فيما يواصل الشحات برنامجه التأهيلي، وفور الانتهاء يشارك في التدريبات الجماعية، ولكن بقناع واقي بعد إصابته بكسر أسفل العين.

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