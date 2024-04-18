الأهلي يخوض مرانه الأول بالكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول بالكونغو، والذي بدأ في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، استعداداً لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى الكونغو، أمس الأربعاء، استعداداً ملاقاة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه الأول بالكونغو اليوم، على ملعب "تي بي مازيمبي"، وهو نفس الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين يوم السبت المقبل.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.