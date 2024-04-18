مصدر لـ"الخليج 365": "الأهلي تلقى موافقة بحضور 50 ألف مشجع في لقاء مازيمبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، رد الأمن على النادي بشأن الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في لقاء العودة ضد مازيمبي.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء العودة يوم 26 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر: "حصلنا على موافقة بحضور 50 ألف مشجع في مباراة العودة ضد مازيمبي".

وكان النادي الأهلي، في وقت سابق، طلب الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة، في لقاء العودة ضد مازيمبي.

اقرأ أيضاً:

اخلي مكانك أو التزم.. ممدوح عباس يدخل على خط أزمة شوبير وأحمد سليمان

أشعة جديدة.. طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة إمام عاشور ومروان عطية