"بطلب جوارديولا".. نجم بايرن ميونخ على رأس اهتمامات مانشستر سيتي في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، وجود ضغط قوي من جانب الإسباني بين جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "إن جمال موسيالا يعد هو الهدف الأساسي لبيب جوارديولا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتدعيم خط وسط الفريق".

وأضافت: "جوارديولا يضع موسيالا على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، لرغبته في وجود الكثير من الخيارات في خط الوسط الهجومي لمانشستر سيتي خلال الموسم المقبل".

وأكدت الصحيفة: "أن إدارة بايرن ميونخ ليس لديها أي رغبة في الاستغناء عن اللاعب، خاصة وأن اللاعب يتبقى له عامين في عقده مع العملاق البافاري".

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 21 رفقة الفريق البافاري، في صيف 2026.

وخاض موسيالا 36 مباراة رفقة بايرن ميونخ هذا الموسم بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفاً وتقديم 7 تمريرات حاسمة.