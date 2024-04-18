مران الزمالك.. عودة مدافع الفريق وتأهيل زيزو وفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الخميس، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، قيادة الفقرة البدنية، بالإضافة إلى فقرة الكرة، وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الأمور الفنية والخططية، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة.

وانتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم، بعدما كان يعاني من إصابة بجزع في أربطة الأنكل.

وأدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، عقب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مباراة الأهلي الماضية.

وواصل يوسف أوباما، أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران، بعدما خضع لجراحة في الفك، وأدى تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة.

كما أدى أحمد فتوح لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي السابقة.

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