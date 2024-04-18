إيهاب أمين: أطالب جماهير الأهلي بدعم الفريق.. وهدفنا المشاركة في مونديال السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه لمواجهة أويلرز الأوغندي غداً، في إطار منافسات بطولة الدوري أفريقيا لكرة السلة "BAL"، المقامة على صالة حسن مصطفى.

وقال أمين في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الغد، ولديهم تركيز كبير لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة أويلرز غداً، والتأهل إلى نهائيات البطولة، المقامة في أوغندا، من أجل الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف: "أويلرز لديه الكثير من اللاعبين المميزين، وأي فريق يتمكن من الوصول إلى منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL"، بالتأكيد هو من الفريق القوية والمميزة في القارة السمراء".

وتابع: "الأهلي يدخل هذه البطولة، وهو يركز على هدف واحد فقط وهو تحقيق اللقب للمرة الثانية وإضافة إنجاز جديد".

وتابع أمين تصريحاته: "الطموحات داخل الأهلي كبيرة للغاية، والهدف بكل تأكيد هو الحصول على لقب البطولة، والمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي".

واختتم: "أطالب جماهير الأهلي بالحضور لدعم الفريق في مباراة أويلرز الأوغندي غداً، في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة".