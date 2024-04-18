شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل فندق الإقامة بالكونغو بعد أول مران استعدادا لـ مازيمبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة بالأهلى إلى فندق إقامته بالكونغو بعد خوض أول مران استعداداً لمباراة مازيمبى المقرر لها الثالة من عصر بعد غد السبت، بتوقيت القاهرة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى مرانه على ملعب تي بي مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من 25 دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين السبت المقبل في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.