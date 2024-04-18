شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بطل الكونغو فى افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره بى إم سى الكونغولى بنتيجة 26 / 19، فى افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.
ويسعى الزمالك لتصحيح الأوضاع وذلك بعد خسارة الفريق السوبر أمام الأهلى بنتيجة 23 / 21.
وتضم قائمة يد الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.
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