شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم تدريباته قبل مواجهة أنجولا بنصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى تدريباته اليوم قبل مواجهة أنجولا، فى مباراة الدور قبل النهائى ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب، والتى ستقام غدا الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساء.

يرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، والذى أكد أن المنتخب قادر على تحقيق الصعود إلى بطولة كأس العالم المقبلة، خاصة أن اللاعبين لديهم رغبة قوية فى إعادة المنتخب إلى منصات التتويج، والفوز فى مباراة الغد.

وأبدى جهاد عرفة المدير الفنى ارتياحه لمستوى اللاعبين خلال التدريب الختامى وارتفاع الحالة المعنوية لهم قبل مواجهة الغد.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم 14 لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا ،ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى،عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى وائل طلال المنسق الإعلامي ،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤل المهمات.