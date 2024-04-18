شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يشارك فى مران الزمالك بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود علاء مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الخميس الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لمباراة دريمز الغانى المقبلة فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعانى اللاعب من إصابة بجزع فى أربطة الأنكل مما تسبب في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم، استعداداً للقاء بطل غانا المقبل في الكونفدرالية.

وأدى أحمد مصطفى "زيزو" تدريبات تأهيلية حيث يعاني من إصابة في الكاحل، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت واصل يوسف أوباما لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم.

وكان أوباما خضع من قبل لجراحة في الفك، وأدى اللاعب تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.