شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناصف حكما لمباراة المغرب والجزائر لبطولة شمال إفريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، مباراة الجزائر والمغرب، ضمن الجولة الأولى لبطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الناشئين، للحكم المصري محمود ناصف.

ويدير المباراة طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة محمود ناصف، ويعاونه كل من أحمد زيدان مساعد أول، وأحمد عبد الفتاح مساعد ثاني، بجانب التونسي خليل طرابلسي حكمًا رابعًا.

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 نظيره التونسى، اليوم الخميس، فى افتتاح بطولة شمال أفريقيا، التى تستضيفها الجزائر، خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل الجارى بمشاركة منتخبات المغرب ومصر وتونس وليبيا إلى جانب الجزائر صاحبة الضيافة.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 فى رحلتها إلى الجزائر، لعضو المجلس إيهاب الكومى، ويخوض كل منتخب فى البطولة 4 مباريات.

وخضع لاعبو منتخب الناشئين مواليد 2008، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا مواليد 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم عمل كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.