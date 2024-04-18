"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتالانتا بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أتالانتا، في بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جيويس" بإيطاليا.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسياً منذ بداية اللقاء، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب، قبل أن يدخل كبديل في الشوط الثاني.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

أليسون في حراسة المرمى.

في الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ألكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

في الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وكان ليفربول تلقى الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الذهاب، الذي جمع بين الفريقين على ملعب "آنفيلد".