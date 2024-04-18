جاسوس وحكم متلاعب واعتداءات .. ماذا حدث في عش غربان قبل مواجهة الأهلي لمازيمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يعد ملعب مازيمبي عقدة الأندية المصرية، وكان شاهدا على العديد من الأحداث التي جعلته "جحيم" يثير القلق لكل فريق مصري قبل مبارياته عليه، ويتسلح به نادي مازيمبي، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وحذر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأهلي من ملعب المباراة ورئيس نادي مازيمبي، وقال في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا": "يوجد فجر تحكيمي في مازيمبي فوق مستوى خيالكم".

الأهلي ومازيمبي 2012

وفي عام 2012، العام الذي تم افتتاح ملعب مازيمبي فيه، حدثت أولى أزمات الأندية المصرية عليه، قبل مباراة الأهلي ومازيمبي، وخلال مران الأول على ملعب مازيمبي، تعرض الفريق لمضايقات من مسؤولي النادي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي آنذاك، أن حسام البدري المدير الفني للفريق، اكتشف وجود جاسوس لمازيمبي، اختبئ في مكان بعيد في الملعب لتصوير المران، وطلب من أمن الملعب التدخل لطرده.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اقتحم مسؤول الاستاد ومعه عددا من الأطفال، الملعب خلال مران النادي الأهلي، ولكن قام محمد يوسف المدرب المساعد ولاعبي الفريق بطردهم، وكان تبرير المسؤول حينها بعمل بروفة على دخول الفريقين أرض الملعب.

الزمالك ومازيمبي

ولم يسلم الزمالك من جحيم ملعب مازيمبي، وخلال مباراة الفريق ضد مازيمبي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، عام 2014، تعرض الفريق لمضايقات، أدت إلى اعتداء اللاعب الموريتاني لنادي الزمالك دومينيك دا سيلفا، على حكم المباراة جوزيف لامبتي، وتعرض اللاعب للإيقاف 3 مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه.

واستعاد ميدو مدرب السابق أحداث هذه المباراة، وقال في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا": "عندما كنت أدرب الزمالك كنت سأضرب رئيس نادي مازيمبي، لأننا شاهدنا فضائح من الحكم في المباراة وفجر تحكيمي لم أراه في حياتي".

وبعد مباراة الزمالك ومازيمبي بـ4 سنوات، تعرض الحكم للإيقاف مدى الحياة، بسبب تلاعبه بنتيجة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال في تصفيات مونديال 2018، واعترف حينها الحكم في تحقيق أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتلاعبه بنتيجة اللقاء، لتغييرها بشكل غير مشروع.

الاعتداء على بيراميدز

وفي عام 2022، اعتدت جماهير مازيمبي، في ملعب مازيمبي، على لاعبي بيراميدز، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ووصل الأمر إلى تبادل اللاعبين الزجاجات مع الجماهير، ولم يتدخل طاقم التحكيم والأمن.

ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة لبيراميدز على ملعب مازيمبي، إذ تسبب سائق حافلة نادي مازيمبي، والتي خصصها النادي الكونغولي لبعثة بيراميدز في مدينة لوبومباشي، في تحطيم وتكسير سيارات بعثة الفريق، فور وصولها إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبي، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.

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