روماريو "الستيني" يعود للملاعب ليلعب بجوار ابنه!

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو: سيعود البرازيلي روماريو، لاعب البارسا السابق، وبطل مونديال 1994، في سن الـ58 عاماً (يقترب من الـ60) عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه، على الرغم من أنه اعتزل و غادر ملاعب الكرة قبل قرابة 15 عاماً، والسبب في عودة النجم الكبير هو أن يحقق حلمه ويلعب إلى جوار ابنه.

وكتب روماريو عبر حسابه على موقع إنستغرام :"لن أشارك في كامل مباريات البطولة، لكنني سألعب بعض المباريات وأحقق حلمي الأخير، وهو اللعب إلى جانب ابني".

وسوف يلعب روماريو في صفوف فريق أميركا دي ريو دي جانيرو الذي تأسس عام 1904 ويمر بأزمة اقتصادية مما دفعه لمحاولة انقاذ النادي، وسوف يلعب في الهجوم مع الابن رومارينيو الذي انضم إلى صفوفه الفريق في مارس الماضي، وهو الابن المولود في عام 1994 ورقص له روماريو ورفاقه في منتخب البرازيل الرقصة الشهيرة حينما كان وليداً.

كما سيرتدي الدولي السابق (70 مباراة، 55 هدفاً) قميص نادي أمريكا دي ريو دي جانيرو الذي يرأسه منذ يناير والذي دافع عن ألوانه لفترة وجيزة في عام 2009، في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو الذي يبدأ في مايو وينتهي في أغسطس المقبلين.

وسيلعب الفريق المتوّج باللقب في دوري الدرجة الأولى لولاية ريو بداية عام 2025، حيث تتنافس فرق ريو التي تنتمي إلى نخبة الأندية البرازيلية، مثل فلامنغو وفلومينينسي وفاسكو دا غاما وبوتافوغو.

ومنذ اعتزاله في 2009 بعد مسيرة طويلة مزخرة بالألقاب في دوري بلاده مع أندية فاسكو دا غاما، فلومينينسي، فلامنغو وفترة قضاها في أوروبا مع أيندهوفن الهولندي وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين، انخرط روماريو في السياسة وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2015 وجُدّد له في عام 2022.