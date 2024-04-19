شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رزق رجل مباراة مودرن فيوتشر وفاركو بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمود رزق، مدافع فريق مودرن فيوتشر، جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد تسجيل هدف والمساهمة في حصد ثلاث نقاط.

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile". أحرز هدفى فريق مودرن فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 2 ومحمود رزق في الدقيقة 35.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق مودرن فيوتشر والاحتفاظ بالكرة، بينما حاول لاعبو فريق فاركو بهجمات دون خطورة على مرمى الحارس محمود حمدى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر بينما توقف رصيد فريق فاركو للنقطة 12 محتلا المركز السادس عشر.