شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى للكاراتيه: ليس هناك أفضل من مصر لاستضافة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أنطونيو اسبينيوس، رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه: "إن النجاح ليس له أسرار بل يأتى من العمل الدؤوب، والكاراتيه المصرى يعرف طريق النجاحات، واستضافة مصر للبطولة 2024 بداية الطريق لاستضافة بطولة 2025، وليس هناك أدنى شك أن بطولة العام المقبل ستكون أكثر تشويقا وإثارة للرياضة والرياضيين، ولا أتوقع أن هناك مكانا أفضل من مصر لاستصافة البطولة".

واختتم أنه من الصعب أن نجد النجاحات التى تتواجد فى مصر فى أى دولة أخرى، لذلك وجب الشكر للاتحاد المصرى والوزارة الشباب والرياضة".

ونظّمت الشركة المتحدة للرياضة، مساء اليوم الخميس، حفل توقيع عقد تسويق حقوق الاتحاد المصري للكاراتيه، بحضور قيادات الشركة المتحدة، وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسئولي اتحاد اللعبة.

يذكر أن مصر سبق ونظمت بطولة العالم فى نسختى 1983 و1988، وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين (2024 /2025)، والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.