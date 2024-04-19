شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 18 _ 4 _ 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس الموافق 18 _ 4 _ 2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث استضاف فريق الإسماعيلى نظيره زد، والتقى سيراميكا مع الاتحاد السكندرى، بينما واجه مودرن فيوتشر فريق فاركو.

الإسماعيلى يخسر على ملعبه أمام زد 2-1 بدورى nile.. فيديو

خسر فريق الإسماعيلى أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile هذا الموسم.

مودرن فيوتشر يفوز على فاركو بثنائية بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيرة فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".وأحرز هدفى فريق مودرن فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 2 ومحمود رزق في الدقيقة 35.

التعادل 1ـ1 يحسم مواجهة سيراميكا والاتحاد السكندرى بدورى Nile.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا مع نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".