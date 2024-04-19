شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم 11 لاعبا من قدامى الكرة الطائرة على هامش بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة "رجال" التي يستضيفها النادي الأهلي حالياً بتكريم 11 لاعبًا ‏من نجوم الأهلي القدامى، وذلك على هامش مباراة رجال الفريق أمام العدالة الكيني، في ختام دور المجموعات من البطولة المقامة ‏على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء‎.‎

‎وكرم الأهلي كلًّا من: نور عطية، محمد شعراوي، رضا الغزالي، إيهاب فخر الدين، أيمن فخر الدين، طارق فريد، وجيه حمدي، ‏جابر عبد السلام، طلبة عبد الرحيم، خالد عباس، سامح علي كامل.‏

‎وقام محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة، ومي عاطف، عضو مجلس الإدارة بإهداء درع ‏النادي لنجوم الفريق القدامى والتقاط الصور الجماعية‎.‎

‎وجاء تكريم اللاعبين تقديرًا لعطائهم والجهد الكبير الذي بذلوه خلال مسيرتهم لرفعة النادي على مدار سنوات طويلة، ساهموا ‏خلالها في كتابة تاريخ اللعبة.‏

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره العدالة الكينى، بنتيجة 3/0 فى إطار رابع مواجهات الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية للأندية التى تستضيفها مصر بالنادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل، ليتأهل إلى ثمن النهائى.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى لقاءاته على جرين تيم الكونغولى والفتح المغربى على التوالى بنتيجة 3 / 0، قبل أن يهزم الأسمنت الأثيوبى أمس الأربعاء بنفس النتيجة.

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية لرجال الكرك الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى عن وقوع فريق القلعة الحمراء فى المجموعة الأولى بجانب كل من: الأسمنت الإثيوبى وجرين تيم الكونغولى والعدالة الكينى والفتح المغربى.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادى الاهلى، على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ"Fan ID"، للحصول على تذاكر البطولة، التى سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتى، لحضور المباريات.