شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تسجيلى بإنجازات الكاراتيه فى مؤتمر المتحدة لتسويق بطولات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الصحفى الذى تنظمه الشركة المتحدة للرياضة لتسويق بطولات اتحاد الكاراتيه المقبلة، عرض فيديو تسجيلى عن إنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية. ويشهد المؤتمر أنطونيو اسبينيوس، رئيس الاتحاد الدولى الكاراتيه، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتنظم الشركة المتحدة للرياضة، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد تسويق حقوق الاتحاد المصري للكاراتيه، بحضور قيادات الشركة المتحدة، وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسئولي اتحاد اللعبة. ومن الجدير بالذكر أن مصر سبق ونظمت بطولة العالم فى نسختى 1983 و1988.

وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين (2024 /2025)، والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.