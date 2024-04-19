شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حجاج يصعد للدورى الممتاز للمرة الرابعة لاعبا ومدربا.. بعد تأهل بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمد حجاج، المدرب العام لفريق بتروجت، فريقه رفقة سيد عيد المدير الفني بنجاح للصعود إلى دوري الأضواء والشهر الدوري الممتاز.

وتأهل بتروجت رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، وعاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسما قضاها فى الدوري الممتاز.

ويعد صعود حجاج مع بتروجت هو الصعود الرابع كلاعب وكمدرب، بعد الصعود بنادي النصر مرتين وكان قائد وكابتن النصر في الدوري الممتاز.

وبعد اعتزاله مباشرة نال حجاج ثقة سيد عيد المدير الفني في تجربته مع الداخلية، والذى قرر ضمه للجهاز الفني كأصغر مدرب، يصعد في أول سنتين كمدرب مع الداخلية للدوري الممتاز.

ولعب حجاج من قبل للنادي الأهلي 4 سنوات، ولعب للشرطة والجونة والنصر في الدوري الممتاز وقاد نادي الداخلية كمدرب في الممتاز أيضا.

وصنع محمد حجاج تاريخا كبيرا مع نادي النصر، حيث كان كابتن وقائدا للفريق لمدة 15 عاما كلاعب بداية من أواخر موسم 2005-2006 وحتى موسم 2020-2021، وصعوده بالفريق مرتين للدوري الممتاز موسم 2014 – 2015، وموسم 2017-2018.