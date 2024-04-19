شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الوقت القاتل تضرب الأهلي بـ 8 أهداف في الدوري.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت لعنة الوقت القاتل النادى الأهلى بنفس الطريقة التى كان يعتمد عليها الفريق الأحمر فى ضرب منافسيه، ليفقد أبناء التتش 12 نقطة حتى الآن بعدما خاضوا 11 مباراة فقط فى دورى الموسم الجارى، كان آخرها الهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

ـ استقبلت شباك النادي الأهلي 13 هدفاً في الموسم الجاري

ـ من بينها 8 أهداف في الوقت القاتل سواء بنهاية الشوط الأول أو الثاني

1ـ الأهلي وإنبي 2-2

هدف يوسف لبيب في الدقيقة 93

2ـ الأهلي والبنك الأهلي 3-4

هدف سعيدو سيمبوري في الدقيقة 84

هدف يا أنور في الدقيقة 94

3ـ الأهلي والزمالك 1-2

هدف سيف الجزيري في الدقيقة 44

هدف سيف الجزيري في الدقيقة 86

4ـ الأهلي وبلدية المحلة 5-1

هدف حسام أشرف في الدقيقة 86

5ـ الأهلي والجونة 1-1

هدف أحمد بلحاج في الدقيقة 47 من الشوط الأول

6ـ الأهلي والمقاولون العرب 2-1

هدف جوزيف أوشايا في الدقيقة 89