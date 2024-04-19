شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يفوز على فاركو بثنائية بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيرة فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".وأحرز هدفى فريق مودرن فيوتشر أحمد عاطف في الدقيقة 2 ومحمود رزق في الدقيقة 35.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من لاعبى فريق مودرن فيوتشر والاحتفاظ بالكرة بينما حاول لاعبو فريق فاركو بهجمات دون خطورة على مرمى الحارس محمود حمدى.

وبهذة النتيجة يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر بينما توقف رصيد فريق فاركو للنقطة 12 محتلا المركز السادس عشر.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع .. محمود شعبان ، علي الفيل ، محمود رزق ، جوناثان نجويم.

خط الوسط .. عمرو السيسي ، حساني ايموراني ، محمد صادق ، علي زعزع

الهجوم .. علي ياسر ، أحمد عاطف

بينما جاء تشكيل فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع .. أحمد البحراوي، أحمد عوض، ياسين مرعي، جابر كامل.

خط الوسط .. وليد علي فرج، محمود عماد، كينجسلي سوكاري.

الهجوم: سيف تيري، شكري نجيب، عمرو جمال.