شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب تقريرا طبيا من طبيب المنتخب عن 18 لاعبا مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض 18 لاعبا من القوام المبدئي لمنتخبنا الوطني لإصابات متفرقة خلال الفترة الماضية، وذلك قبل معكسر منتخبنا الوطني المقرر إقامته في يونيو المقبل.

وطلب التوأم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة تقريرا مفصلاً من محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة اللاعبين المُصابين، وموعد عودتهم للملاعب وذلك قبل اختيار قائمة المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتضم قائمة اللاعبين المصابين في الدوريات الخارجية والدوري المصري كلا من:

محمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

أحمد فتوح

محمد شكري

ياسر إبراهيم

علي جبر

أسامة جلال

أحمد أيمن منصور

محمود حمدي الونش

مروان عطية

إمام عاشور

تريزيجيه

مصطفى شلبي

حسين الشحات

أحمد سيد زيزو

مروان حمدي

أحمد أمين أوفة