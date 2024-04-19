شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى للكاراتيه: ليس لدينا أمثلة كثيرة مثل مصر قى استضافة البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنطونيو اسبينيوس، رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه، أنه لا توجد أمثلة كثيرة مثل الاتحاد المصرى للكاراتيه الذى يعد مثالا للعمل الدؤوب.

وأضاف أنه من المؤكد أن مصر ستخرج البطولة فى أفضل صورة، ولدينا ثقة كبيرة فى مصر نابعة من ثقة 200 اتحاد كاراتيه فى العالم على قدرة مصر لاستضافة هذا الحدث الكبير.

ونظمت الشركة المتحدة للرياضة، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد تسويق حقوق الاتحاد المصري للكاراتيه ، بحضور قيادات الشركة المتحدة، وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسئولى اتحاد اللعبة.

يذكر أن مصر سبق ونظمت بطولة العالم فى نسختى 1983 و1988. وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين (2024 /2025)، والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.