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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 18 - 4 - 2024، حيث شهدت الساحة الرياضية العديد من الأخبار أبرزها، كولر يدرس تغيير طريقة لعب الأهلى أمام مازيمبى، والزمالك يجهز فتوح للمشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة دريمز.

كولر يدرس تغيير طريقة لعب الأهلى أمام مازيمبى

يدرس مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تغيير طريقة لعب فريقه فى مباراته أمام مازيمبى الكونغولى عصر السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يجهز فتوح للمشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة دريمز

بدأ الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة تجهيز أحمد فتوح لاعب الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

تأجيل محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز لـ 9 مايو

قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل اولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي.

مودرن فيوتشر يفوز على فاركو بثنائية بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيرة فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة.

الإسماعيلى يخسر على ملعبه أمام زد 2-1 بدورى nile.. فيديو

خسر فريق الإسماعيلى أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile هذا الموسم.

الأهلي يطالب «كاف» بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة

أرسل النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم ،الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل من جانب «كاف» مع نادي مازيمبي الكونغولي.

التعادل 1ـ1 يحسم مواجهة سيراميكا والاتحاد السكندرى بدورى Nile.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا مع نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل.