أوجستي بوش يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي قبل بطولة الدوري الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أوجستي بوش، المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي، على أهمية حضور الجماهير في بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة "BAL" التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إبريل الجاري حتى 27 من نفس الشهر.

وقال بوش خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيتي أويلرز التي تجمع بينهما اليوم الجمعة في صالة الدكتور حسن مصطفى: "حضور الجماهير في المباريات سيضيف الكثير لنا وللبطولة. ننتظر جماهير الأهلي التي تدعمنا دائمًا".

وأضاف: "سعيد بالتواجد في النسخة الثالثة من الدوري الأفريقي لكرة السلة والمشاركة بها".

وتابع: "نحاول أن ينسجم المحترفون الجدد مع الفريق بشكل سريع من أجل الظهور بمستوى قوي في المنافسات".

وتستضيف صالة حسن مصطفى في مصر منافسات مجموعة الأهلي خلال الفترة من 19 وحتى 27 أبريل الحالي.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

وطالب المدرب الإسباني أوجيستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي من لاعبي القلعة الحمراء ضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم والسعي بشكل قوي من أجل التتوج باللقب.

وأكد المدرب على كامل ثقته في لاعبي الفريق وعمل على دعمهم معنويًا بشكل قوي على هامش تدريبات الفريق، كما أنه حرص على العديد من الجلسات بشكل منفرد مع كل لاعب بالفريق .

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًا من مصطفى كيجو و كريم الجيزاوي و مارك ليونز و توني ميتشيل جونيور و باترك جاردنر و برينس آدمز على و سيف هنداوي و محمد أبوالنصر و أحمد مهيب و إيهاب أمين و مروان سرحان و عمرو الجندي و عمر عرابي.