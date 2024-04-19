روما يكرر فوزه على ميلان ويتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق روما على ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف على ملعب "أولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية في إطار منافسات الدوري الأوروبي "يوروباليج".

افتتح جيانلوكا مانشيني التسجيل لصالح فريق روما عند الدقيقة 12، وعزز بالولو ديبالا النتيجة بهدف ثاني بحلول الدقيقة 22، وتمكن ماتيو جابيا من تسجيل هدف ميلان الوحيد عند الدقيقة 86، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من رفائيل لياو.

وكان فريق روما قد فاز على ميلان في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي بهدف على ملعب "جوزيبي مييتزا"، ليتأهل روما بمجموع المباراتين إلى منافسات الدور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، ليضرب موعداً مع فريق باير ليفركوزن الألماني عقب تأهله على حساب وست هام يونايتد.