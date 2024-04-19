رسمياً.. أحمد فهيم يعلن إلغاء قرار إيقافه والعودة لمجس إدارة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عودته من جديد لمجلس إدارة القلعة الصفراء عقب إلغاء قرار إيقافه .

ونشر فهيم عبر حسابه الشخصي فيسبوك قائلاً :" الحمدلله رسمياً الغاء قرار مجلس الادارة وعودتى بكامل صلاحياتى لممارسة دورى فى الدفاع عن بيتى النادى الاسماعيلي العظيم ".

واضاف فهيم :" شكراً لقيادات وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالى الوزير الدكتور/ اشرف صبحى، وشكراً قيادات اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ".

وتابع:" شكراً لأعضاء الجمعية العمومية المحترمين الذين منحونى الثقة والقوة لاستكمال ما اقسمت عليه تجاه نادينا الحبيب ".

وعلى جانب آخر ، خسر فريق الإسماعيلى أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى الممتاز هذا الموسم.

افتتح أحمد الصغيرى التسجيل لزد في الدقيقة 19 قبل أن يضيف عبد الرحمن البانوبى الهدف الثانى في الدقيقة 44 ثم قلّص أحمد الشيخ الفارق للدراويش في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب دورى الممتاز برصيد 18 نقطة،بعد أن خاض 18 لقاء فاز في أربعة مواجهات وتعادل في ستة مباريات بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

