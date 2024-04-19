"قياساً بالهلال".. اتحاد جدة يطالب بتأجيل مباراته في نصف نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

طالب نادي اتحاد جدة السعودي، تأجيل مباراته أمام الهلال السعودي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامته يوم 30 أبريل الجاري، نظراً لتواجد عدد من لاعبيه مع منتخب السعودية الأوليمبي.

وأعلن نادي اتحاد جدة في بيان رسمي: "إنه يأمل في تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال، نظراً لتواجد 5 لاعبين من الفريق، مع منتخب السعودية الأوليمبي، لخوض منافسات كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، وهم " عوض الناشري، فيصل الغامدي، زكريا هوساوي، أحمد الغامدي، مروان الصحفي".

وأضاف: "أن الفريق تضرر من استدعاء لاعبيه للمنتخب خارج فترات التوقف الدولي، لذلك يطالب بتأجيل مباراته أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لإيقاف الضرر الذي يقع على النادي باستدعاء لاعبيه".

واختتم: "النادي لديه قناعة أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، ستوافق على تأجيل المباراة، قياساً بما تم العمل به مع نادي الهلال وتأجيل مباراة أمام أهلي جدة يوم الجمعة المقبل، بناءً على طلب من نادي الهلال".

وكانت رابطة الدوري السعودي، أعلنت تأجيل مباراة الهلال السعودي أمام نظيره الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، لتقام يوم الإثنين المقبل بدلاً من غد الجمعة، وجاء ذلك بعد تأجيل مباراة الزعيم الهلال أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا، بسبب سوء الأحوال الجوية بالإمارات".