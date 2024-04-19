"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المنافسات والمسابقات حول العالم، ومن أبرزها إقامة أكثر من مباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

كما تشهد منافسات الدوري المصري، إقامة مباراة واحدة اليوم، تجمع بين فريقي بلدية المحلة ضد المقاولون العرب.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا.. "أون تايم سبورتس".. 4 مساءً.

الدوري الإسباني

أتليتك بلباو ضد غرناطة.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

الدوري الإيطالي

جنوى ضد لاتسيو.. "أبو ظبي الرياضية".. 6.30 مساءً.

كالياري ضد يوفنتوس.. "أبو ظبي الرياضية".. 8.45 دقيقة مساءً.

الدوري الفرنسي

نيس ضد لوريان.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج.. "بي إن سبورتس".. 8.30 مساءً.

دوري أبطال أفريقيا

الترجي ضد ماميلودي صن داونز.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الرياض ضد الطائي.. "SSC".. 5 مساءً.

النصر ضد الفيحاء.. "SSC".. 5 مساءً.