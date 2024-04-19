شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الصالات يواجه أنجولا فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة الصالات نظيره الأنجولى، اليوم الجمعة، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة بالمغرب.

المنتخب تأهل لهذا الدور بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، من بعد الفوز على كل من ليبيا 4-0 وناميبيا بنتيجة 10-3 وموريتانيا بنتيجة 7-6، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ليواجه نظيره الأنجولي ثاني المجموعة الأولي في الدور نصف النهائي.

وبات منتخب مصر لكرة الصالات على بعد خطوة من التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة الصالات والتي تقام في أوزبكستان في الفترة من 14 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية يتأهلون إلى بطولة كأس العالم لكرة الصالات.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم 14 لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكي، علاء عيسي دونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا ،ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى وائل طلال المنسق الإعلامي، الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسؤول المهمات.

في سياق آخر، يختتم منتخب الناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة ليبيا في ثاني مواجهات بطولة شمال إفريقيا المقامة في الجزائر، بعد مواجهة تونس أمس في اللقاء الافتتاحي لناشئي الفراعنة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الجزائر صاحبة التنظيم إلى جانب مصر والمغرب وليبيا وتونس، ودخل منتخب للناشئين مواليد 2008، مطلع الأسبوع الماضي، معسكرا تدريبيا مغلقا بأحد فنادق القاهرة، استعدادا للمشاركة.

وكانت قرعة بطولة شمال أفريقيا للاعبين مواليد 2007 و2008، والتي ستقام في شكل بطولة تجمع منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر، قد أوقعت الفراعنة في المباراة الافتتاحية أمام تونس.

وقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم أمس، ثم ليببا غدا، ثم المغرب وأخيرا الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من: أحمد الكأس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.