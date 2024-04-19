شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يدخل تاريخ الدورى المصرى.. 4 قصص صعود للممتاز مع 3 أندية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل سيد عيد، المدير الفني الحالي لفريق بتروجت، تاريخ الأرقام القياسية بعد تحقيق إنجاز الصعود الرابع له من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز.

وقاد سيد عيد فريق بتروجت هذا الموسم لدوري الأضواء قبل ثلاثة جولات من النهاية، ليسجل الصعود الرابع في آخر 10 سنين.

ونجح سيد عيد من قبل في الصعود بفريق الداخلية قبل سنتين، وقبلهما صعد بفريق النصر مرتين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقاد سيد عيد فريق النصر القاهري للدوري الممتاز مرتين موسم 2013 -2014 والمرة الثانية موسم 2015 -2016.

كما قاد سيد عيد فريق الداخلية للتأهل للدوري الممتاز والعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة موسم 2022-2023.

وأخيرا قاد سيد عيد بتروجت للتأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد غياب سنوات للفريق البترولي عن دوري الأضواء والشهرة.