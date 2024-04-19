إبراهيم سعيد: بيرسي تاو ووسام أبو علي يقودان هجوم الأهلي أمام مازيمبي في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن خطة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهته لنظيره مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "بيرسي تاو ووسام أبو علي يقودان هجوم الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "بيرسي تاو جناح النادي الأهلي يعود من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل".

وأكد: "المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، قرر الدفع بكل من بيرسي تاو ووسام أبو علي في تشكيل الأهلي الأساسي أمام مازيمبي".



وكانت قد وصلت بعثة الأهلي أمس الأربعاء، الكونغو، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.