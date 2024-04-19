موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل على حساب سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالفوز ذهابا وإيابا، بينما تأهل مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تقام مباراة الأهلي ومازيمبي، عصر يوم السبت، في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

الأهلي يختتم تدريباته..

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في الكونغو، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة السبت.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة بالكرة شارك فيها جميع اللاعبين.