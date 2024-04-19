عاشور: الجميع أشاد بنا في أمم أفريقيا والحكم المصري الأفضل لمباريات القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الحكم الدولي محمود عاشور أن الحكام المتواجدين يوجد بها مجموعة من المميزين مضيفا أن الحكام المصريين قدموا أداءا مميزا في أمم أفريقيا.

أضاف عاشور: لدينا حكام خبرات كبيرة ومجموعة مميزة منهم، وأفضل مني في المستوى وأنا محظوظ عنهم، وموضوع الـvar وفقا للتقنيات الموجودة في مصر نحن من أحسن البلدان التي تستعمله جيدًا.

وتابع: ظهرنا بمستوى طيب في أمم إفريقيا بحكام جيدين من عدة دول داخل القارة، وبالنسبة لمباراة الأهلي والزمالك لا توجد مواجهة بدون أخطاء وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل قدموا مستوى جيد.

واستدرك: في أخر 3 سنوات لم يكن للأجانب أي بصمة مطلقا على الحكام المصريين، ويستحقوا درجة 8.2، والجميع أشاد بهم بعد المباراة، مضيفا طالبت رئيس لجنة الحكام، بتعديل التصنيف وضرورة منح المزيد من المباريات، ووجود تعيينات للحكام بشكل أفضل.

وواصل: قمت بإدارة 330 مباراة محليا، بخلاف المواجهات الكبرى افريقيا ودوليا، لن أزايد بتاريخي، وأسعى لتمثيل مصر بشكل جيد وتشريف التحكيم العربي والافريقي في المحافل الدولية.